В киевском метро запустили артпоезд «Мавка» с мотивами украинской мифологии

В столичном метро начал курсировать тематический артпоезд «Мавка», посвященный украинской мифологии. Об этом сообщил Киевский метрополитен. Первый рейс поезда состоялся из электродепо «Оболонь».

Проект реализован в сотрудничестве с FILM.UA Distribution в рамках культурно-просветительской инициативы и премьеры фильма «Мавка. Настоящий миф». Один из вагонов полностью украшен образами и символами украинской мифологии. Визуальное оформление создали художники команды Paint Hunters, на роспись которых ушло пять дней.

Внутри вагона размещены постеры, посвященные мавкам, русалкам и другим персонажам украинских легенд. Артпоезд будет курсировать по синей линии киевского метро в течение двух месяцев.

