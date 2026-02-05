У київському метро запустили артпоїзд «Мавка» з мотивами української міфології

Тематика поїзда присвячена українським міфам, прем’єрі фільму «Мавка. Справжній Міф» та культурно-просвітницькій ініціативі.

У столичному метро почав курсувати тематичний артпоїзд «Мавка», присвячений українській міфології. Про це повідомив Київський метрополітен. Перший рейс поїзда відбувся з електродепо «Оболонь».

Проєкт реалізовано у співпраці з FILM.UA Distribution у межах культурно-просвітницької ініціативи та прем’єри фільму «Мавка. Справжній Міф». Один із вагонів повністю оздоблений образами та символами української міфології. Візуальне оформлення створили художники команди Paint Hunters, на розпис яких пішло п’ять днів.

Усередині вагона розміщені постери, присвячені мавкам, русалкам та іншим персонажам українських легенд. Артпоїзд курсуватиме синьою лінією київського метро протягом двох місяців.

