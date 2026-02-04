Олега Луговского назначили временным главой Службы внешней разведки

Обязанности главы Службы внешней разведки Украины временно будет исполнять Олег Луговский.

Фото: nv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олег Луговский исполняющим обязанности главы Служба внешней разведки Украины. Указ глава государства подписал 4 февраля.

«Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины ЛУГОВСКОМУ Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа.

Ранее главой СВР был Олег Иващенко, а Луговский — его первым заместителем. В начале января Иващенко назначили начальником Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилл Буданов.

Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Сначала он был заместителем руководителя СВР, а уже в 2025 году его назначили первым заместителем. Входил в состав украинской делегации для переговоров с РФ в мае 2025 года в Стамбуле.

