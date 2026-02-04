Олега Луговського призначили тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки

Обовʼязки голови Служби зовнішньої розвідки України тимчасово виконуватиме Олег Луговський.

Фото: nv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Луговського виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки. Указ Глава держави підписав 4 лютого.

«Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України ЛУГОВСЬКОМУ Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться у тексті указу.

Раніше головою СЗР був Олег Іващенко, а Луговський — його першим заступником. На початку січня Іващенка призначили начальником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Спочатку він був заступником керівника СЗР, а вже у 2025 році його призначили першим заступником. Входив до складу української делегації для переговорів з РФ у травні 2025 року у Стамбулі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.