  1. В Україні

Олега Луговського призначили тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки

18:34, 4 лютого 2026
Обовʼязки голови Служби зовнішньої розвідки України тимчасово виконуватиме Олег Луговський.
Олега Луговського призначили тимчасовим головою Служби зовнішньої розвідки
Фото: nv.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Луговського виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки. Указ Глава держави підписав 4 лютого.

«Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України ЛУГОВСЬКОМУ Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться у тексті указу.

Раніше головою СЗР був Олег Іващенко, а Луговський — його першим заступником. На початку січня Іващенка призначили начальником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Спочатку він був заступником керівника СЗР, а вже у 2025 році його призначили першим заступником. Входив до складу української делегації для переговорів з РФ у травні 2025 року у Стамбулі.

Володимир Зеленський

