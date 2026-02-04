Кому сохранят льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году — ответ ПФУ

В ПФУ пояснили, кому право на получение льгот на новый период с января 2026 года определяется автоматически.

Пенсионный фонд напомнил, что для определенных категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2026 году — 4 660 грн).

При исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи льготника для предоставления льгот на жилищно-коммунальные услуги с января Пенсионный фонд Украины учитывает, в частности, информацию Государственной налоговой службы Украины о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

Налоговые отчеты за IV квартал 2025 года страхователи должны подать в ГНСУ в соответствии с установленным порядком до 9 февраля 2026 года.

«После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, которые получали их в 2025 году с учетом дохода, будет определено Пенсионным фондом Украины автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно, за исключением случаев, когда у льготника произошли изменения в составе семьи, месте проживания или перечне услуг, на которые назначены льготы», — говорится в заявлении.

В ПФУ также добавили, что если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает предельный уровень, дающий право на налоговую социальную льготу (4 660 грн), можно обратиться за жилищной субсидией.

