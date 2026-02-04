  1. В Украине

Кому сохранят льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году — ответ ПФУ

21:10, 4 февраля 2026
В ПФУ пояснили, кому право на получение льгот на новый период с января 2026 года определяется автоматически.
Фото: tsn.ua
Пенсионный фонд напомнил, что для определенных категорий граждан льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2026 году — 4 660 грн).

При исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи льготника для предоставления льгот на жилищно-коммунальные услуги с января Пенсионный фонд Украины учитывает, в частности, информацию Государственной налоговой службы Украины о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

Налоговые отчеты за IV квартал 2025 года страхователи должны подать в ГНСУ в соответствии с установленным порядком до 9 февраля 2026 года.

«После получения данных о доходах право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2026 году для лиц, которые получали их в 2025 году с учетом дохода, будет определено Пенсионным фондом Украины автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно, за исключением случаев, когда у льготника произошли изменения в составе семьи, месте проживания или перечне услуг, на которые назначены льготы», — говорится в заявлении.

В ПФУ также добавили, что если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает предельный уровень, дающий право на налоговую социальную льготу (4 660 грн), можно обратиться за жилищной субсидией.

Пенсионный фонд льготы субсидия

