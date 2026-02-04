Кому збережуть пільги на оплату комунальних послуг у 2026 році — відповідь ПФУ

У ПФУ пояснили, кому право на отримання пільг на новий період з січня 2026 року визначається автоматично.

Пенсійний фонд нагадав, що для визначених категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2026 році – 4 660 грн).

Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика для надання пільг на житлово-комунальні послуги із січня Пенсійний фонд України враховує, зокрема, інформацію Державної податкової служби України про доходи пільговика та членів його сім’ї за III та IV квартали попереднього року.

Податкові звіти за IV квартал 2025 року страхувальники мають подати до ДПСУ відповідно до встановленого порядку до 9 лютого 2026 року.

«Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, буде визначено Пенсійним фондом України автоматично. Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно, за винятком випадків, коли в пільговика відбулися зміни у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг, на які призначено пільги», - йдеться у заяві.

У ПФУ також додали, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 660 грн), можна звернутися за житловою субсидією.

