Украинцам объяснили, какие документы нужны для получения водительского удостоверения
Основанием для получения изготовленного пластикового бланка водительского удостоверения в сервисном центре МВД является не только паспорт гражданина Украины, но и другие документы, удостоверяющие личность, определенные законодательством. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.
Для получения водительского удостоверения лицо подает в ТСЦ МВД документ, удостоверяющий личность, а именно один из следующих:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное проживание;
- вид на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.
Также допускается предъявление одного из указанных документов в электронном виде через приложение «Дія».
В случае если в поданных документах отсутствуют сведения о задекларированном или зарегистрированном месте проживания (пребывания) в Украине, дополнительно подаются:
— справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в которой указано фактическое место проживания — для внутренне перемещенных лиц;
или
— выписка из реестра территориальной громады о задекларированном или зарегистрированном месте проживания (пребывания), в том числе в электронном виде через приложение «Дія».
В сервисном центре напомнили, что перечень документов является исчерпывающим и определен действующим законодательством.
Также там отметили, что обменять водительское удостоверение можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от задекларированного или зарегистрированного места проживания на территории Украины.
Получить водительское удостоверение впервые можно в сервисном центре МВД, который осуществляет экзаменационную деятельность, также без привязки к зарегистрированному месту проживания — после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.
