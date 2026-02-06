  1. В Украине
Украинцам объяснили, какие документы нужны для получения водительского удостоверения

09:42, 6 февраля 2026
Получить водительское удостоверение впервые можно в сервисном центре МВД, который осуществляет экзаменационную деятельность.
Основанием для получения изготовленного пластикового бланка водительского удостоверения в сервисном центре МВД является не только паспорт гражданина Украины, но и другие документы, удостоверяющие личность, определенные законодательством. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

Для получения водительского удостоверения лицо подает в ТСЦ МВД документ, удостоверяющий личность, а именно один из следующих:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное проживание;
  • вид на временное проживание;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Также допускается предъявление одного из указанных документов в электронном виде через приложение «Дія».

В случае если в поданных документах отсутствуют сведения о задекларированном или зарегистрированном месте проживания (пребывания) в Украине, дополнительно подаются:

— справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), в которой указано фактическое место проживания — для внутренне перемещенных лиц;

или

— выписка из реестра территориальной громады о задекларированном или зарегистрированном месте проживания (пребывания), в том числе в электронном виде через приложение «Дія».

В сервисном центре напомнили, что перечень документов является исчерпывающим и определен действующим законодательством.

Также там отметили, что обменять водительское удостоверение можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от задекларированного или зарегистрированного места проживания на территории Украины.

Получить водительское удостоверение впервые можно в сервисном центре МВД, который осуществляет экзаменационную деятельность, также без привязки к зарегистрированному месту проживания — после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

водительские права

Лента новостей

Блоги
Публикации
