Українцям пояснили, які документи потрібні для отримання посвідчення водія

Підставою для отримання виготовленого пластикового бланка посвідчення водія в сервісному центрі МВС є не лише паспорт громадянина України, а й інші документи, що посвідчують особу, визначені законодавством. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

Для того, щоб отримати посвідчення водія людина подає до ТСЦ МВС документ, що посвідчує особу, а саме один із таких:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідку на постійне проживання;

посвідку на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Також допускається пред’явлення одного із зазначених документів в електронній формі через застосунок «Дія».

У разі, якщо в поданих документах відсутні відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) в Україні, додатково подаються:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), у якій зазначено фактичне місце проживання – для внутрішньо переміщених осіб;

або

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування), у тому числі в електронній формі через застосунок «Дія».

Сервісний центр нагадав, що перелік документів є вичерпним і визначений чинним законодавством.

Також там нагадали, обміняти посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання на території України.

Отримати посвідчення водія вперше можливо в сервісному центрі МВС, який здійснює екзаменаційну діяльність, також без прив’язки до зареєстрованого місця проживання, після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

