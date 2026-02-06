  1. В Україні
  2. / Авто

Українцям пояснили, які документи потрібні для отримання посвідчення водія

09:42, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отримати посвідчення водія вперше можливо в сервісному центрі МВС, який здійснює екзаменаційну діяльність.
Українцям пояснили, які документи потрібні для отримання посвідчення водія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підставою для отримання виготовленого пластикового бланка посвідчення водія в сервісному центрі МВС є не лише паспорт громадянина України, а й інші документи, що посвідчують особу, визначені законодавством. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Для того, щоб отримати посвідчення водія людина подає до ТСЦ МВС документ, що посвідчує особу, а саме один із таких:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • посвідку на постійне проживання;
  • посвідку на тимчасове проживання;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Також допускається пред’явлення одного із зазначених документів в електронній формі через застосунок «Дія».

У разі, якщо в поданих документах відсутні відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) в Україні, додатково подаються:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), у якій зазначено фактичне місце проживання – для внутрішньо переміщених осіб;

або

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування), у тому числі в електронній формі через застосунок «Дія».

Сервісний центр нагадав, що перелік документів є вичерпним і визначений чинним законодавством.

Також там нагадали, обміняти посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання на території України.

Отримати посвідчення водія вперше можливо в сервісному центрі МВС, який здійснює екзаменаційну діяльність, також без прив’язки до зареєстрованого місця проживання, після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

посвідчення водія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]