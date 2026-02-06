НААУ предлагает добавить в Дию доступ ветеранов к бесплатной правовой помощи

Речь идет о добавлении возможности получения ветеранами доступа к бесплатной вторичной юридической помощи через цифровые сервисы и интероперабельность реестров.

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась в Министерство цифровой трансформации Украины с предложением расширить функционал раздела «ветеран PRO» в приложении «Дия». Речь идет о возможности получения ветеранами войны доступа к бесплатной вторичной правовой помощи через цифровые сервисы и взаимодействие государственных реестров.

Как отметили в НААУ, соответствующее письмо направлено во исполнение решения РАУ. Цель инициативы — упрощение и повышение эффективности реализации права ветеранов на бесплатную правовую помощь.

В НААУ напомнили, что в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Бесплатная вторичная правовая помощь включает следующие виды правовых услуг:

защита; осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами; составление документов процессуального характера.

