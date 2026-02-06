  1. В Украине

НААУ предлагает добавить в Дию доступ ветеранов к бесплатной правовой помощи

22:00, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о добавлении возможности получения ветеранами доступа к бесплатной вторичной юридической помощи через цифровые сервисы и интероперабельность реестров.
НААУ предлагает добавить в Дию доступ ветеранов к бесплатной правовой помощи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась в Министерство цифровой трансформации Украины с предложением расширить функционал раздела «ветеран PRO» в приложении «Дия». Речь идет о возможности получения ветеранами войны доступа к бесплатной вторичной правовой помощи через цифровые сервисы и взаимодействие государственных реестров.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в НААУ, соответствующее письмо направлено во исполнение решения РАУ. Цель инициативы — упрощение и повышение эффективности реализации права ветеранов на бесплатную правовую помощь.

В НААУ напомнили, что в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 14 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Бесплатная вторичная правовая помощь включает следующие виды правовых услуг:

  1. защита;
  2. осуществление представительства интересов лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;
  3. составление документов процессуального характера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

адвокат ветераны НААУ Дия РАУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина сможет привлекать спасателей и технику для оказания помощи за границей в чрезвычайных ситуациях

Законопроект также предусматривает европейский подход к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]