НААУ пропонує додати в Дію доступ ветеранів до безоплатної правничої допомоги

Йдеться про додавання можливості отримання ветеранами доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги через цифровізовані сервіси та інтероперабельність реєстрів.

Національна асоціація адвокатів України звернулася до Міністерства цифрової трансформації України з пропозицією розширити функціонал розділу «ветеран PRO» у застосунку Дія. Йдеться про можливість отримання ветеранами війни доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги через цифрові сервіси та взаємодію державних реєстрів.

Як зауважили у НААУ, відповідний лист надіслано на виконання рішення РАУ. Метою ініціативи є спрощення та підвищення ефективності реалізації права ветеранів на безоплатну правничу допомогу.

У НААУ нагадали, що відповідно до пункту 17 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», право на безоплатну вторинну правничу допомогу мають ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правничих послуг:

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

