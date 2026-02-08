Как будут отключать свет в Киевской области 9 февраля – ДТЭК обнародовал графики

В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 9 февраля, в Киевской области будут отключать свет – поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 9 февраля

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.