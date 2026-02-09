  1. В Украине

Zara и другие бренды Inditex уходят из ТРЦ Днепра: что известно

10:36, 9 февраля 2026
По информации СМИ, компания Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами ТРЦ Днепра.
Испанская группа Inditex, которая развивает бренд Zara и ряд других сетей, расторгла договоры аренды с торговыми центрами «Мост-Сити» и «Караван» в Днепре. Об этом сообщает NV.

В то же время компания продолжает арендовать торговые площади в ТРЦ Харькова и Одессы.

По словам основательницы украинского бренда одежды Лидии Сметаны, руководство ряда торговых центров обращалось к локальным производителям с предложениями сотрудничества еще до окончательного расторжения контрактов с Inditex. Она отметила, что речь идет о крупных локациях, которые ранее были недоступны для украинских брендов, однако не уточнила, какие именно ТРЦ проявили интерес.

Zara входит в группу Inditex и является одним из ведущих мировых брендов fast fashion. Помимо Zara, группе принадлежат бренды Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Zara Home и Oysho.

