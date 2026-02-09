  1. В Україні

Zara й інші бренди Inditex залишають ТРЦ Дніпра: що відомо

10:36, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За інформацією ЗМІ, компанія Inditex розірвала договори оренди з торговими центрами ТРЦ Дніпра.
Zara й інші бренди Inditex залишають ТРЦ Дніпра: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іспанська група Inditex, яка розвиває бренд Zara та ще низку мереж, розірвала договори оренди з торговими центрами «Мост-Сіті» та «Караван» у Дніпрі. Про це повідомляє NV.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас компанія продовжує орендувати торговельні площі у ТРЦ Харкова та Одеси.

За словами засновниці українського бренду одягу Лідії Сметани, керівництво низки торговельних центрів зверталося до локальних виробників із пропозиціями співпраці ще до остаточного розірвання контрактів з Inditex. Вона зазначила, що йдеться про великі локації, які раніше були недоступні для українських брендів, однак не уточнила, які саме ТРЦ виявили інтерес.

Zara входить до групи Inditex і є одним із провідних світових брендів fast fashion. Окрім Zara, група володіє брендами Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Zara Home та Oysho.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Дніпро Одеса Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]