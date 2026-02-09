Zara й інші бренди Inditex залишають ТРЦ Дніпра: що відомо

За інформацією ЗМІ, компанія Inditex розірвала договори оренди з торговими центрами ТРЦ Дніпра.

Іспанська група Inditex, яка розвиває бренд Zara та ще низку мереж, розірвала договори оренди з торговими центрами «Мост-Сіті» та «Караван» у Дніпрі. Про це повідомляє NV.

Водночас компанія продовжує орендувати торговельні площі у ТРЦ Харкова та Одеси.

За словами засновниці українського бренду одягу Лідії Сметани, керівництво низки торговельних центрів зверталося до локальних виробників із пропозиціями співпраці ще до остаточного розірвання контрактів з Inditex. Вона зазначила, що йдеться про великі локації, які раніше були недоступні для українських брендів, однак не уточнила, які саме ТРЦ виявили інтерес.

Zara входить до групи Inditex і є одним із провідних світових брендів fast fashion. Окрім Zara, група володіє брендами Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Zara Home та Oysho.

