SpaceX переключила внимание: вместо Марса компания планирует построить город на Луне — Илон Маск

11:48, 9 февраля 2026
SpaceX готовит город на Луне – Марс откладывают на потом.
SpaceX переключила внимание: вместо Марса компания планирует построить город на Луне — Илон Маск
Космическая компания SpaceX переориентировала свои стратегические планы с освоения Марса на строительство саморасширяющегося города на Луне. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

По словам Маска, создание лунного города может быть реализовано менее чем за 10 лет, тогда как полноценная марсианская программа потребует более 20 лет. Причина — значительно более простая и быстрая логистика: запускаться к Луне можно каждые 10 дней, а перелет занимает около двух суток. Для Марса же «окно» запусков открывается лишь раз в 26 месяцев, а путешествие длится примерно полгода.

Маск подчеркнул, что главная миссия SpaceX остается неизменной — обеспечить долгосрочное будущее человеческой цивилизации и распространить жизнь за пределы Земли. Именно поэтому Луна рассматривается как более быстрый и практичный шаг.

В то же время компания не отказывается от планов по Марсу. По словам Маска, SpaceX рассчитывает начать строительство города на Красной планете примерно через 5–7 лет, однако сейчас ключевым приоритетом является именно лунный проект.

