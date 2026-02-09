SpaceX переключила увагу: замість Марса компанія планує збудувати місто на Місяці — Ілон Маск

SpaceX готує місто на Місяці — Марс відкладають на потім.

Космічна компанія SpaceX переорієнтувала свої стратегічні плани з освоєння Марса на будівництво саморозростаючого міста на Місяці. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

За словами Маска, створення місячного міста може бути реалізоване менш ніж за 10 років, тоді як повноцінна марсіанська програма потребує понад 20 років. Причина — у значно простішій та швидшій логістиці: запускатися до Місяця можна кожні 10 днів, а переліт триває близько двох діб. Для Марса ж «вікно» запуску відкривається лише раз на 26 місяців, а подорож займає приблизно пів року.

Маск наголосив, що головна місія SpaceX залишається незмінною — забезпечити довгострокове майбутнє людської цивілізації та поширити життя за межі Землі. Саме тому Місяць розглядається як швидший і практичніший крок.

Водночас компанія не відмовляється від планів щодо Марса. За словами Маска, SpaceX розраховує розпочати будівництво міста на Червоній планеті приблизно через 5–7 років, однак нині ключовим пріоритетом є саме місячний проєкт.

