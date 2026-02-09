  1. В Україні

SpaceX переключила увагу: замість Марса компанія планує збудувати місто на Місяці — Ілон Маск

11:48, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
SpaceX готує місто на Місяці — Марс відкладають на потім.
SpaceX переключила увагу: замість Марса компанія планує збудувати місто на Місяці — Ілон Маск
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Космічна компанія SpaceX переорієнтувала свої стратегічні плани з освоєння Марса на будівництво саморозростаючого міста на Місяці. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Маска, створення місячного міста може бути реалізоване менш ніж за 10 років, тоді як повноцінна марсіанська програма потребує понад 20 років. Причина — у значно простішій та швидшій логістиці: запускатися до Місяця можна кожні 10 днів, а переліт триває близько двох діб. Для Марса ж «вікно» запуску відкривається лише раз на 26 місяців, а подорож займає приблизно пів року.

Маск наголосив, що головна місія SpaceX залишається незмінною — забезпечити довгострокове майбутнє людської цивілізації та поширити життя за межі Землі. Саме тому Місяць розглядається як швидший і практичніший крок.

Водночас компанія не відмовляється від планів щодо Марса. За словами Маска, SpaceX розраховує розпочати будівництво міста на Червоній планеті приблизно через 5–7 років, однак нині ключовим пріоритетом є саме місячний проєкт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ілон Маск земля космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Малозначна справа: Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження щодо недійсності договорів

Суд встановив, що спір не має значного суспільного чи правового інтересу для касаційного перегляду.

ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]