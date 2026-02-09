Растрата свыше 2,4 млн на закупках для ВСУ: экс-главе Николаевского КЭУ объявили новое подозрение

Сотрудники ГБР сообщили о новом подозрении бывшему руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления по делу о растрате более 2,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на нужды обороны в условиях военного положения.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новом подозрении бывшему руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления. В этот раз его подозревают в растрате более 2,4 млн грн бюджетных средств, выделенных на нужды обороны. Об этом рассказали в Бюро.

По данным следствия, еще в июне 2024 года ГБР разоблачило и прекратило схему незаконного обогащения должностного лица на закупках для Вооруженных сил Украины. Установлено, что с 2022 года, выполняя мобилизационное задание, руководитель КЭУ должен обеспечить закупку топливной древесины для военных.

В то же время зная реальную рыночную стоимость продукции он организовал схему по завышению цен.

В частности, через подконтрольную фирму чиновник закупал древесину в лесхозах ГП «Леса Украины», после чего реализовывал ее собственному управлению по цене, почти вдвое превышающей рыночную.

Следователи задокументировали закупки по завышенным ценам на общую сумму около 10 млн. грн. Последний установленный эпизод растраты составляет более 2,4 млн грн.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба на имущество фигуранта наложен арест. В настоящее время руководитель уволен с должности и ему сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенные в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

