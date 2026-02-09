  1. В Україні

Розтрата понад 2,4 млн на закупівлях для ЗСУ: екскерівнику Миколаївського КЕУ оголосили нову підозру

14:48, 9 лютого 2026
Працівники ДБР повідомили про нову підозру колишньому керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління у справі щодо розтрати понад 2,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на потреби оборони в умовах воєнного стану.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нову підозру колишньому керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Цього разу його підозрюють у розтраті понад 2,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на потреби оборони. Про це розповіли у Бюро. 

За даними слідства, ще у червні 2024 року ДБР викрило та припинило схему незаконного збагачення посадовця на закупівлях для Збройних сил України.

Встановлено, що з 2022 року, виконуючи мобілізаційне завдання, керівник КЕУ мав забезпечити закупівлю паливної деревини для військових. Водночас, знаючи реальну ринкову вартість продукції, він організував схему із завищення цін.

Зокрема, через підконтрольну фірму посадовець закуповував деревину у лісгоспах ДП «Ліси України», після чого реалізовував її власному управлінню за ціною, що майже вдвічі перевищувала ринкову.

Слідчі задокументували закупівлі за завищеними цінами на загальну суму близько 10 млн грн. Останній встановлений епізод розтрати становить понад 2,4 млн грн.

З метою відшкодування завданих державі збитків на майно фігуранта накладено арешт. Наразі керівник звільнений з посади та йому повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

ДБР

