«Комментарии не работают»: Руслан Кравченко объяснил, как бизнесу жаловаться на давление чиновников

12:38, 9 февраля 2026
Генпрокурор призвал бизнес сообщать о давлении через портал «СтопДавление», а не в комментариях в соцсетях.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о разрыве между активным обсуждением давления на бизнес в социальных сетях и фактическими обращениями предпринимателей в правоохранительные органы. По его словам, несмотря на многочисленные публичные комментарии о вымогательстве и злоупотреблениях, в частности во время тендерных закупок, официальных сообщений о таких фактах через специальный портал не поступает.

Как сообщил Кравченко, с момента запуска портала «СтопДавление» за пять месяцев было получено 176 обращений относительно возможного неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность. Все они касались давления со стороны правоохранительных органов. В то же время ни одного сообщения о вымогательстве или злоупотреблениях со стороны должностных лиц, в том числе во время проведения тендеров, зафиксировано не было.

«Это создает диссонанс.

В новостной ленте “давление” через тендерные закупки есть, а в официальных обращениях, по которым мы можем реагировать, его не существует», — отметил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что публичные посты и комментарии в соцсетях не запускают механизм защиты бизнеса. Зато официальное обращение через портал «СтопДавление» позволяет оперативно реагировать на нарушения. По его словам, каждое такое сообщение рассматривается в кратчайшие сроки и находится под его личным контролем.

Кравченко призвал предпринимателей в случае давления, вымогательства взяток, затягивания процессов или процессуальных злоупотреблений обращаться напрямую через платформу «СтопДавление». Это, по его словам, позволяет перевести проблему из плоскости обсуждений в реальные решения.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

