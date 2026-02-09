«Коментарі не працюють»: Руслан Кравченко пояснив, як бізнесу скаржитися на тиск посадовців

Генпрокурор закликав бізнес повідомляти про тиск через портал «СтопТиск», а не коментарі в соцмережах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про розрив між активним обговоренням тиску на бізнес у соцмережах і фактичними зверненнями підприємців до правоохоронних органів. За його словами, попри численні публічні коментарі про вимагання та зловживання, зокрема під час тендерних закупівель, офіційних повідомлень про такі факти через спеціальний портал не надходить.

Як повідомив Кравченко, з моменту запуску порталу «СтопТиск» за п’ять місяців було отримано 176 звернень щодо можливого неправомірного втручання у господарську діяльність. Усі вони стосувалися тиску з боку правоохоронців. Водночас жодного повідомлення про вимагання або зловживання з боку посадовців, у тому числі під час проведення тендерів, зафіксовано не було.

«Це створює дисонанс.

У стрічці новин «тиск» через тендерні закупівлі є, а в офіційних зверненнях, за якими ми можемо реагувати, його не існує», - зазначив Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що публічні дописи й коментарі у соцмережах не запускають механізм захисту бізнесу. Натомість офіційне звернення через портал «СтопТиск» дозволяє оперативно реагувати на порушення. За його словами, кожне таке повідомлення розглядається в найкоротші строки та перебуває під особистим контролем.

Кравченко закликав підприємців у разі тиску, вимагання хабарів, затягування процесів або процесуальних зловживань звертатися безпосередньо через платформу «СтопТиск». Це, за його словами, дає змогу перевести проблему з площини обговорень у реальні рішення.

