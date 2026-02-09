На Полтавщине зафиксировали отравление неизвестным веществом: среди пострадавших есть дети – обновлено

Несколько человек отравились неизвестным веществом.

В Полтаве и области зафиксировали несколько случаев отравления, среди пострадавших есть дети. Об инцидентах сообщили в областных управлениях ГСЧС и полиции.

В Щербановской общине в селе Шмигли четыре человека, в том числе двое детей, отравились неизвестным веществом. Еще один случай зафиксировали в Шевченковском районе Полтавы, где в медицинской помощи нуждались взрослый и ребенок.

Отдельно сообщается об инциденте в Подольском районе Полтавы, где из-за отравления бытовым газом госпитализировали женщину 1955 года рождения и ее несовершеннолетнюю родственницу 2010 года рождения. Причины отравлений устанавливаются.

ОБНОВЛЕНО

В ГСЧС предоставили опровержение, отметив, что информация о якобы «массовых отравлениях неизвестным веществом» на территории Полтавской области не соответствует действительности.

«По уточненной информации от медиков, речь идет о случаях отравления угарным газом. Подчеркиваем, что причины ухудшения самочувствия людей могут быть разными и устанавливаются только после соответствующих проверок и лабораторных исследований в медучреждениях», – отметили в ГСЧС.

