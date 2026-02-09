  1. В Україні

На Полтавщині зафіксували отруєння невідомою речовиною: серед постраждалих є діти – оновлено

13:07, 9 лютого 2026
Кілька людей отруїлися невідомою речовиною.
На Полтавщині зафіксували отруєння невідомою речовиною: серед постраждалих є діти – оновлено
В Полтаві та області зафіксували кілька випадків отруєння, серед постраждалих є діти. Про інциденти повідомили в обласних управліннях ДСНС та поліції.

У Щербанівській громаді в селі Шмиглі четверо осіб, зокрема двоє дітей, отруїлися невідомою речовиною. Ще один випадок зафіксували в Шевченківському районі Полтави, де медичної допомоги потребували дорослий та дитина.

Окремо повідомляється про інцидент у Подільському районі Полтави, де через отруєння побутовим газом госпіталізували жінку 1955 року народження та її неповнолітню родичку 2010 року народження. Причини отруєнь встановлюються.

ОНОВЛЕНО

В ДСНС надали спростування, зазначивши, що інформація про нібито «масові отруєння невідомою речовиною» на території Полтавської області не відповідає дійсності.

«За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом. Наголошуємо, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах», – зазначили в ДСНС.

Полтава отруєння

