Деньги в долг без договора: когда устная договоренность может обернуться финансовыми потерями

В каких случаях устная договоренность не защищает заимодавца и что советуют юристы.

Финансовые договоренности на бытовом уровне остаются распространенной составляющей гражданско-правовых отношений. Передача денежных средств в долг часто основывается на доверии, дружеских или родственных связях и не сопровождается надлежащим документальным оформлением. В то же время именно отсутствие четких договоренностей нередко становится причиной финансовых потерь и конфликтов между сторонами.

Как отмечают в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции, законодательство позволяет заключать договор займа в устной форме — при условии, что стороны согласовали его основные условия.

Однако письменная форма договора является обязательной, если сумма займа превышает в десять раз необлагаемый минимум доходов граждан. В случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, письменное оформление является необходимым независимо от размера займа.

Факт передачи денежных средств и условия договоренности могут подтверждаться распиской заемщика, которая удостоверяет получение конкретной суммы денег.

Нотариальное удостоверение договора займа не является обязательным. В то же время по согласию сторон они могут обратиться к нотариусу, чтобы придать соглашению дополнительную правовую определенность и четко зафиксировать объем взаимных прав и обязанностей.

Отдельное внимание следует уделять срокам пользования денежными средствами и их возврата. Несоблюдение установленных сроков может привести к юридическим последствиям. Если договор не содержит конкретной даты возврата или предусматривает возврат денежных средств по требованию заимодавца, заемщик обязан вернуть заем в течение 30 дней со дня предъявления такого требования.

