  1. В Україні

Гроші в борг без договору: коли усна домовленість може обернутися фінансовими втратами

07:54, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У яких випадках усна домовленість не захищає позикодавця і що радять юристи.
Гроші в борг без договору: коли усна домовленість може обернутися фінансовими втратами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фінансові домовленості на побутовому рівні залишаються поширеною складовою цивільно-правових відносин. Передання коштів у борг часто ґрунтується на довірі, дружніх або родинних зв’язках і не супроводжується належним документальним оформленням. Водночас саме відсутність чітких домовленостей нерідко стає причиною фінансових втрат і конфліктів між сторонами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначають у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, законодавство дозволяє укладати договір позики в усній формі — за умови, що сторони погодили його основні умови.

Однак письмова форма договору є обов’язковою, якщо сума позики перевищує у десять разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У випадку, коли позикодавцем є юридична особа, письмове оформлення є необхідним незалежно від розміру позики.

Факт передання коштів і умови домовленості можуть підтверджуватися розпискою позичальника, яка засвідчує отримання конкретної суми грошей.

Нотаріальне посвідчення договору позики не є обов’язковим. Водночас за згодою сторін вони можуть звернутися до нотаріуса, щоб надати угоді додаткової правової визначеності та чітко зафіксувати обсяг взаємних прав і обов’язків.

Окрему увагу варто приділяти строкам користування коштами та їх повернення. Недотримання визначених термінів може призвести до юридичних наслідків. Якщо договір не містить конкретної дати повернення або передбачає повернення коштів на вимогу позикодавця, позичальник зобов’язаний повернути позику протягом 30 днів із дня пред’явлення такої вимоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]