Гроші в борг без договору: коли усна домовленість може обернутися фінансовими втратами

У яких випадках усна домовленість не захищає позикодавця і що радять юристи.

Фінансові домовленості на побутовому рівні залишаються поширеною складовою цивільно-правових відносин. Передання коштів у борг часто ґрунтується на довірі, дружніх або родинних зв’язках і не супроводжується належним документальним оформленням. Водночас саме відсутність чітких домовленостей нерідко стає причиною фінансових втрат і конфліктів між сторонами.

Як зазначають у Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, законодавство дозволяє укладати договір позики в усній формі — за умови, що сторони погодили його основні умови.

Однак письмова форма договору є обов’язковою, якщо сума позики перевищує у десять разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У випадку, коли позикодавцем є юридична особа, письмове оформлення є необхідним незалежно від розміру позики.

Факт передання коштів і умови домовленості можуть підтверджуватися розпискою позичальника, яка засвідчує отримання конкретної суми грошей.

Нотаріальне посвідчення договору позики не є обов’язковим. Водночас за згодою сторін вони можуть звернутися до нотаріуса, щоб надати угоді додаткової правової визначеності та чітко зафіксувати обсяг взаємних прав і обов’язків.

Окрему увагу варто приділяти строкам користування коштами та їх повернення. Недотримання визначених термінів може призвести до юридичних наслідків. Якщо договір не містить конкретної дати повернення або передбачає повернення коштів на вимогу позикодавця, позичальник зобов’язаний повернути позику протягом 30 днів із дня пред’явлення такої вимоги.

