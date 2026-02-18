Шантажировал интимными видео: в Винницкой области мужчину подозревают в изнасиловании 16-летней девушки

По данным следствия, сначала между мужчиной и несовершеннолетней были отношения, однако впоследствии он начал давить на девушку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области 23-летнему жителю Гайсинского района объявили подозрение в совершении насилия в отношении несовершеннолетнего. Также он подозревается в принуждении девушки к интимным отношениям путем шантажа — он угрожал распространить информацию, которая могла повредить ее репутации. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый и 16-летняя потерпевшая познакомились в 2024 году в соцсети и начали романтическое онлайн-общение. Впоследствии у них были реальные встречи и интим с согласия.

Через некоторое время пара разошлась. Но в начале 2025 года мужчина предложил возобновить отношения. Когда девушка отказалась, он сообщил, что имеет видеозапись их полового акта. Он начал угрожать, что пришлет интимные записи родным и знакомым девушки и обнародует в соцсети.

Под таким психологическим давлением девушка вынуждена была соглашаться на новые встречи, во время которых мужчина насиловал ее. Это продолжалось с марта 2025 по январь 2026 года, пока девушка не сообщила правоохранителям.

Подозреваемый задержан, по ходатайству прокуратуры к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.