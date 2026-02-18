Шантажував інтимними відео: на Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини
У Вінницькій області 23-річному мешканцю Гайсинського району оголосили підозру у вчиненні насильства щодо неповнолітньої. Також його підозрюють у примушуванні дівчини до інтимних стосунків шляхом шантажу — він погрожував поширити інформацію, що могла зашкодити її репутації. Про це повідомили у прокуратурі.
За даними слідства, підозрюваний і 16-річна потерпіла познайомилися у 2024 році в соцмережі та почали романтичне онлайн-спілкування. Згодом у них були реальні зустрічі та інтим за згодою.
Через деякий час пара розійшлася. Але на початку 2025 року чоловік запропонував відновити стосунки. Коли ж дівчина відмовилася, він повідомив, що має відеозапис їхнього статевого акту. Він почав погрожувати, що надішле інтимні записи рідним і знайомим дівчини та оприлюднить у соцмережі.
Під таким психологічним тиском дівчина була змушена погоджуватися на нові зустрічі, під час яких чоловік ґвалтував її. Це тривало з березня 2025 року по січень 2026 року, допоки дівчина не повідомила правоохоронцям.
Підозрюваного затримано, за клопотанням прокуратури щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
