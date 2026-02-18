  1. В Україні

Шантажував інтимними відео: на Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини

07:36, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, спочатку між чоловіком і неповнолітньою були стосунки, однак згодом він почав тиснути на дівчину.
Шантажував інтимними відео: на Вінниччині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінницькій області 23-річному мешканцю Гайсинського району оголосили підозру у вчиненні насильства щодо неповнолітньої. Також його підозрюють у примушуванні дівчини до інтимних стосунків шляхом шантажу — він погрожував поширити інформацію, що могла зашкодити її репутації. Про це повідомили у прокуратурі. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, підозрюваний і 16-річна потерпіла познайомилися у 2024 році в соцмережі та почали романтичне онлайн-спілкування. Згодом у них були реальні зустрічі та інтим за згодою.

Через деякий час пара розійшлася. Але на початку 2025 року чоловік запропонував відновити стосунки. Коли ж дівчина відмовилася, він повідомив, що має відеозапис їхнього статевого акту. Він почав погрожувати, що надішле інтимні записи  рідним і знайомим дівчини та оприлюднить у соцмережі. 

Під таким психологічним тиском дівчина була змушена погоджуватися на нові зустрічі, під час яких чоловік ґвалтував її. Це тривало з березня 2025 року по січень 2026 року, допоки дівчина не повідомила правоохоронцям.

Підозрюваного затримано, за клопотанням прокуратури щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]