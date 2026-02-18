  1. В Украине

В Гоструда объяснили, может ли работодатель привлекать домашнюю работницу к работе в выходные и праздничные дни

07:01, 18 февраля 2026
Без согласия и без соответствующего условия в договоре принуждать к работе в выходные запрещается.
В Гоструда разъяснили, вправе ли работодатель требовать от домашней работницы выполнения работы в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Отмечается, что возможность выполнения домашним работником работы по выходным, праздничным и нерабочим дням должна быть определена трудовым договором, который заключается в письменной форме в двух экземплярах (по одному для каждой стороны трудовых отношений).

Даже если это предусмотрено договором, работодатель должен получить согласие, кроме исключительных случаев (например, аварии).

Работа в выходной/праздничный день должна быть оплачена в двойном размере или компенсирована другим днем ​​отдыха (отгулом).

Без согласия работника и без соответствующего пункта в договоре работодатель не имеет права принуждать к работе в выходные дни.

