У Держпраці пояснили, чи може роботодавець залучати домашню працівницю до роботи у вихідні та святкові дні

Без згоди та без відповідної умови в договорі примушувати до роботи у вихідні не дозволяється.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці роз’яснили, чи має право роботодавець вимагати від домашньої працівниці виконання роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.

Зазначається, що можливість виконання домашнім працівником роботи у вихідні, святкові та неробочі дні має бути визначена трудовим договором, який укладається у письмовій форму у двох примірниках (по одному для кожної сторони трудових відносин).

Навіть якщо це передбачено договором, роботодавець має отримати згоду, окрім виняткових випадків (наприклад, аварії).

Робота у вихідний/святковий день має бути оплачена у подвійному розмірі або компенсована іншим днем відпочинку (відгулом).

Без згоди працівника та без відповідного пункту в договорі, роботодавець не має права примушувати до роботи у вихідні дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.