Реорганизация предприятия: какой порядок действий по НДС-регистрации

Налоговая служба разъяснила порядок перерегистрации плательщика НДС в случае преобразования юридического лица или изменения регистрационных данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Одесской области разъясняет, нужно ли налогоплательщику, который реорганизуется, изменять регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость.

Порядок регистрации, перерегистрации и аннулирования статуса плательщика НДС определён статьями 183–184 Налогового кодекса Украины. Подробные правила прописаны в разделах III–V Положения о регистрации плательщиков НДС, утверждённого приказом Минфина № 1130.

С 2014 года свидетельства плательщика НДС больше не выдаются. Вместо этого плательщик может получить выписку из реестра плательщиков НДС.

Налоговый кодекс предусматривает, что перерегистрация плательщика НДС проводится в случае:

преобразования юридического лица;

изменения налогового номера;

изменения наименования юридического лица или ФИО физического лица-предпринимателя (если это не связано с ликвидацией или реорганизацией);

выявления ошибок или расхождений в данных реестра плательщиков НДС.

То есть если изменяются регистрационные данные плательщика или происходит преобразование юридического лица, необходимо пройти процедуру перерегистрации НДС.

Перерегистрация плательщика налога осуществляется с соблюдением правил и в сроки, определённые статьёй 183 Кодекса для регистрации плательщиков налога, путём внесения соответствующей записи в реестр плательщиков налога.

Для перерегистрации плательщик налога подаёт в соответствии с пунктом 183.7 статьи 183 Кодекса заявление в течение 10 рабочих дней, следующих за днём, когда изменились данные о плательщике налога или возникли другие основания для перерегистрации.

При этом согласно подпункту 4.2 пункта 4 Положения № 1130 в случае перерегистрации дата регистрации плательщиком НДС не изменяется.

В случае если лицо, образованное путём преобразования, не подало в установленный срок заявление для перерегистрации, его регистрация плательщиком налога аннулируется в соответствии со статьёй 184 Кодекса (абзац шестой пункта 183.15 статьи 183 Кодекса).

Учитывая изложенное, независимо от даты государственной регистрации лица, образованного путём преобразования, в случае если такое лицо желает осуществить перерегистрацию, оно в течение 10 рабочих дней, следующих за датой завершения преобразования, подаёт в контролирующий орган регистрационное заявление плательщика НДС по форме № 1-НДС с отметкой «Перерегистрация» (приложение 1 к Положению № 1130). В случае перерегистрации дата регистрации плательщиком НДС не изменяется, индивидуальный налоговый номер плательщика НДС остаётся неизменным.

В случае если лицо, образованное путём преобразования, не желает проходить перерегистрацию в соответствии с пунктом 183.15 статьи 183 Кодекса, а желает зарегистрироваться плательщиком НДС как новообразованное лицо (с новой датой регистрации и индивидуальным налоговым номером плательщика НДС), таким лицом могут быть поданы два заявления: заявление по форме № 3-НДС об аннулировании регистрации плательщиком НДС лица, прекращённого путём преобразования (в связи с прекращением) (приложение 3 к Положению № 1130), и заявление по форме № 1-НДС о регистрации плательщиком НДС новообразованного лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.