Реорганізація підприємства: який порядок дій щодо ПДВ-реєстрації

Податкова служба роз'яснила порядок перереєстрації платника ПДВ у разі перетворення юридичної особи чи зміни реєстраційних даних.

Податкова служба в Одеській області пояснює, чи потрібно платнику податків, який реорганізується змінювати реєстрацію платника податку на додану вартість.

Порядок реєстрації, перереєстрації та анулювання статусу платника ПДВ визначено статтями 183–184 Податкового кодексу України. Детальні правила прописані в розділах ІІІ–V Положення про реєстрацію платників ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну № 1130.

Із 2014 року свідоцтва платника ПДВ більше не видаються. Натомість платник може отримати витяг із реєстру платників ПДВ.

Податковий кодекс передбачає, що перереєстрація платника ПДВ проводиться у разі:

перетворення юридичної особи;

зміни податкового номера;

зміни найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця (якщо це не пов’язано з ліквідацією чи реорганізацією);

виявлення помилок або розбіжностей у даних реєстру платників ПДВ.

Тобто якщо змінюються реєстраційні дані платника або відбувається перетворення юридичної особи, потрібно пройти процедуру перереєстрації ПДВ.

Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені статтею 183 Кодексу для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.

Для перереєстрації платник податку подає відповідно до пункту 183.7 статті 183 Кодексу заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

При цьому згідно з підпунктом 4.2 пункту 4 Положення № 1130 у разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється.

У разі якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється відповідно до статті 184 Кодексу (абзац шостий пункту 183.15 статті 183 Кодексу).

Враховуючи зазначене, незалежно від дати державної реєстрації особи, утвореної шляхом перетворення, у разі якщо така особа бажає здійснити перереєстрацію, вона протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, подає до контролюючого органу реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» (додаток 1 до Положення № 1130). У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, індивідуальний податковий номер платника ПДВ залишається незмінним.

У разі якщо особа, утворена шляхом перетворення, не бажає проходити перереєстрацію відповідно до пункту 183.15 статті 183 Кодексу, а бажає зареєструватися платником ПДВ як новоутворена особа (із новими датою реєстрації та індивідуальним податковим номером платника ПДВ), такою особою можуть бути подані дві заяви: заява за формою № 3-ПДВ про анулювання реєстрації платником ПДВ особи, припиненої шляхом перетворення (у зв’язку з припиненням) (додаток 3 до Положення № 1130), та заява за формою № 1-ПДВ про реєстрацію платником ПДВ новоутвореної особи.

