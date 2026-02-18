  1. В Украине

Запрет на захоронение защитников с судимостью на НВМК отменят: позиция омбудсмена

10:54, 18 февраля 2026
Офис Военного омбудсмена поддержал отмену нормы, запрещающей захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище защитников с неснятой или непогашенной судимостью.
Офис Военного омбудсмена поддержал позицию правозащитников о необходимости отмены нормы, которая запрещает захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище погибших защитников с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление.

Об этом сообщили представители инициативы, которые ранее обратили внимание на наличие в законодательстве соответствующего ограничения и подали обращение в Офис омбудсмена.

В ответ Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова отметила, что такой запрет имеет признаки дискриминации, поскольку государство не может ранжировать жизни, отданные за защиту Родины. Кроме того, Военная омбудсмен заявила, что ранее не знала о существовании этой нормы.

Офис Военного омбудсмена официально обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов с предложением исключить соответствующее положение из статьи 15-1 Закона Украины «О погребении и похоронном деле». Речь идет о доработке законопроекта о местах захоронения погибших защитников (реестр № 13693 от 25.08.2025). Вопрос взят на контроль.

Военная омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что ранее не знала о существовании этой нормы и назвала ее неприемлемой.

Также сообщается, что к разработке изменений планируют привлечь Минветеранов, чтобы совместно подготовить законодательные поправки, которые устранят этот момент.

 

законопроект омбудсмен военнослужащие

