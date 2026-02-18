Заборону на поховання захисників із судимістю на НВМК скасують: позиція омбудсмана

Офіс Військового омбудсмена підтримав відміну норми, що забороняє поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі захисників з незнятою або непогашеною судимістю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Військового омбудсмана підтримав позицію правозахисників щодо необхідності скасування норми, яка забороняє поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих захисників із незнятою або непогашеною судимістю за умисний злочин.

Про це повідомили представники ініціативи, які раніше звернули увагу на наявність у законодавстві відповідного обмеження та подали звернення до Офісу омбудсмана.

У відповідь Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова зазначила, що така заборона має ознаки дискримінації, оскільки держава не може ранжувати життя, віддані на захист Батьківщини. Крім того Військова омбудсманка заявила, що раніше не знала про існування цієї норми.

Офіс Військового омбудсмана офіційно звернувся до Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів із пропозицією виключити відповідне положення зі статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу». Йдеться про доопрацювання законопроєкту щодо місць поховання загиблих захисників (реєстр. № 13693 від 25.08.2025). Питання взято на контроль.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що раніше не знала про існування цієї норми та назвала її неприйнятною.

Також повідомляється, що до напрацювання змін планують долучити Мінветеранів, аби спільно підготувати законодавчі правки, які усунуть цей момент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.