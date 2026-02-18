  1. В Украине

Укрпочта закрывает отделения в Орехове и Преображенке из-за ситуации с безопасностью

09:42, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В дальнейшем жителей Орехова и Преображенки будут обслуживать в селе Таврийское.
Укрпочта закрывает отделения в Орехове и Преображенке из-за ситуации с безопасностью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский сообщил о закрытии почтовых отделений в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской громады Запорожской области. Причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам руководителя компании, более двух лет Укрпочта оставалась единственной компанией, которая продолжала работать в этих населенных пунктах. Однако последние события вынудили принять «тяжелое решение закрыть эти отделения».

Как отметил Смилянский, несмотря на сложные условия, сотрудники почты до последнего отказывались прекращать работу и оставлять клиентов.

Однако за последнюю неделю в регионе был потерян служебный автомобиль Укрпочты. Еще один автомобиль потеряла местная военно-гражданская администрация, пытаясь помочь с логистикой.

В дальнейшем жителей Орехова и Преображенки будут обслуживать в селе Таврийское.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

война Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Множественное гражданство и госслужба: почему Комитет государственной власти заблокировал правительственный законопроект

Механизмы проверки должностных лиц на принудительность обретения гражданства РФ нуждаются в доработке: отметили эксперты.

Церемонию прощания с военнослужащими, которых суд признал погибшими, планируют закрепить на законодательном уровне

В Украине предлагают ввести отдельный военный прощальный ритуал для защитников, чьи тела не найдены, но которых суд признал умершими.

Средства в конвертах как попытка влияния на судей Шестого апелляционного админсуда: ВРП инициирует проверку

Судьи Шестого апелляционного административного суда Михаил Кобаль, Наталья Бужак и Юрий Черпак пожаловались на попытки влияния в деле о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

Какие штрафы и за какие нарушения готовит работодателям проект Трудового кодекса

Проект Трудового кодекса предусматривает беспрецедентные финансовые санкции для работодателей, в том числе за «теневую» занятость и нарушение требований охраны труда.

Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]