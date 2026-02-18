Укрпочта закрывает отделения в Орехове и Преображенке из-за ситуации с безопасностью

В дальнейшем жителей Орехова и Преображенки будут обслуживать в селе Таврийское.

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский сообщил о закрытии почтовых отделений в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской громады Запорожской области. Причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью.

По словам руководителя компании, более двух лет Укрпочта оставалась единственной компанией, которая продолжала работать в этих населенных пунктах. Однако последние события вынудили принять «тяжелое решение закрыть эти отделения».

Как отметил Смилянский, несмотря на сложные условия, сотрудники почты до последнего отказывались прекращать работу и оставлять клиентов.

Однако за последнюю неделю в регионе был потерян служебный автомобиль Укрпочты. Еще один автомобиль потеряла местная военно-гражданская администрация, пытаясь помочь с логистикой.

