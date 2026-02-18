  1. В Україні

Укрпошта закриває відділення в Оріхові та Преображенці через безпекову ситуацію

09:42, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Надалі жителів Оріхова та Преображенки обслуговуватимуть у селі Таврійське.
Укрпошта закриває відділення в Оріхові та Преображенці через безпекову ситуацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив про закриття поштових відділень у місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області. Причиною стало погіршення безпекової ситуації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами керівника компанії, понад два роки Укрпошта залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в цих населених пунктах. Утім останні події змусили ухвалити «важке рішення закрити ці відділення».

Як зазначив Смілянський, попри складні умови, працівники пошти до останнього відмовлялися припиняти роботу та залишати клієнтів.

Однак за останній тиждень у регіоні було втрачено службовий автомобіль Укрпошти. Ще одне авто втратила місцева військово-цивільна адміністрація, намагаючись допомогти з логістикою.

Надалі жителів Оріхова та Преображенки обслуговуватимуть у селі Таврійське.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Укрпошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]