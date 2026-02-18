Укрпошта закриває відділення в Оріхові та Преображенці через безпекову ситуацію

Надалі жителів Оріхова та Преображенки обслуговуватимуть у селі Таврійське.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив про закриття поштових відділень у місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області. Причиною стало погіршення безпекової ситуації.

За словами керівника компанії, понад два роки Укрпошта залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в цих населених пунктах. Утім останні події змусили ухвалити «важке рішення закрити ці відділення».

Як зазначив Смілянський, попри складні умови, працівники пошти до останнього відмовлялися припиняти роботу та залишати клієнтів.

Однак за останній тиждень у регіоні було втрачено службовий автомобіль Укрпошти. Ще одне авто втратила місцева військово-цивільна адміністрація, намагаючись допомогти з логістикою.

Надалі жителів Оріхова та Преображенки обслуговуватимуть у селі Таврійське.

