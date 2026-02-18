Зеленский поручил делегации в Женеве поднять вопрос личной встречи с Путиным

Президент поручил делегации в Женеве инициировать личную встречу с Путиным.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинской делегации на переговорах в Женеве поднять вопрос о проведении личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

В 37-минутном телефонном интервью Президент отметил, что Вашингтон и Киев согласились, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

По словам Зеленского, украинское общество не поддержит соглашение, которое будет предусматривать односторонний выход Украины из восточной части Донбасса и передачу этой территории России. Если же оно будет предусматривать утрату суверенитета над территориями, такое соглашение, по его убеждению, будет отклонено.

«Это часть нашей страны, наши граждане, наш флаг и наша земля», — подчеркнул Зеленский.

В то же время он допустил, что вариант фиксации нынешней линии фронта — без дальнейшего продвижения России — может получить поддержку на референдуме.

Во время третьего раунда прямых переговоров в Женеве ключевым вопросом остается вопрос территории.

Американские посредники, по информации Axios, предложили вариант создания демилитаризованной «свободной экономической зоны» в части региона. В то же время обсуждается механизм мониторинга возможного прекращения огня при участии США.

Зеленский заявил, что готов обсуждать отвод украинских войск лишь при условии симметричного шага со стороны России. Претензии Москвы на суверенитет над этими территориями он отверг.

Как указывает Axios, Президент отметил, что лучший способ добиться прорыва по территориальному вопросу — это личная встреча Путина с ним один на один. Зеленский сказал, что поручил своей команде поднять вопрос будущей встречи лидеров в Женеве.

В то же время Президент выразил обеспокоенность тем, что российская сторона может пытаться затягивать переговоры или возвращать их на начальную стадию, выигрывая время для ситуации на поле боя.

Трехсторонние переговоры должны продолжиться 18 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.