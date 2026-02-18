Зеленський доручив делегації в Женеві підняти питання особистої зустрічі з Путіним

Президент доручив делегації в Женеві ініціювати особисту зустріч із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський доручив українській делегації на переговорах у Женеві порушити питання проведення особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Axios.

У 37-хвилинному телефонному інтерв’ю Президент зазначив, що Вашингтон і Київ погодилися, що будь-яка домовленість має бути винесена на референдум українського народу.

За словами Зеленського, українське суспільство не підтримає угоду, яка передбачатиме односторонній вихід України зі східної частини Донбасу та передачу цієї території Росії. Якщо ж вона передбачатиме втрату суверенітету над територіями, така угода, на його переконання, буде відхилена.

«Це частина нашої країни, наші громадяни, наш прапор і наша земля», — підкреслив Зеленський.

Водночас він припустив, що варіант фіксації нинішньої лінії фронту — без подальшого просування Росії — може отримати підтримку на референдумі.

Під час третього раунду прямих переговорів у Женеві ключовим питанням залишається питання землі.

Американські посередники, за інформацією Axios, запропонували варіант створення демілітаризованої «вільної економічної зони» у частині регіону.

Водночас обговорюється механізм моніторингу можливого припинення вогню за участі США.

Зеленський заявив, що готовий обговорювати відведення українських військ лише за умови симетричного кроку з боку Росії. Претензії Москви на суверенітет над цими територіями він відкинув.

Як вказує Axios, Президент зазначив, що найкращий спосіб досягти прориву щодо територій — це особиста зустріч Путіна з ним віч-на-віч. Зеленський сказав, що доручив своїй команді підняти питання майбутньої зустрічі лідерів у Женеві.

Водночас Президент висловив занепокоєння, що російська сторона може намагатися затягувати переговори або повертати їх на початкову стадію, виграючи час для ситуації на полі бою.

Тристоронні переговори мають продовжитися 18 лютого.

