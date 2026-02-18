Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко

Владимир Зеленский заявил о расширении белорусского участия в войне и пообещал «особые последствия» вместе с международными партнерами.

Фото: Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении пакета санкций против Александра Лукашенко и анонсировал усиление противодействия всем формам его содействия российской агрессии.

По словам главы государства, во второй половине 2025 года на территории Беларуси российские войска развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами. Это позволило армии РФ расширить возможности для атак по северным регионам Украины — от Киевской области до Волыни.

Президент подчеркнул, что часть ударов по энергетической инфраструктуре и объектам железной дороги российские силы не смогли бы осуществить без помощи белорусской стороны.

Также Зеленский заявил, что более 3 тысяч белорусских предприятий фактически задействованы в обеспечении российской военной машины. Они поставляют технику, оборудование и компоненты, в том числе относящиеся к категории критически важных.

Речь, в частности, идет о деталях для производства ракет, которыми Россия обстреливает украинские города и села.

Отдельно Президент обратил внимание на развитие инфраструктуры в Беларуси для размещения ракет средней дальности типа «орешник». По его словам, эта угроза касается не только Украины, но и всей Европы. В прошлом году белорусские предприятия поставляли России узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия, и такое сотрудничество продолжается и в 2026 году.

Глава государства подчеркнул, что Лукашенко, по его убеждению, «довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить мировые санкции за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны».

«За это будут особые последствия», — заявил Зеленский, добавив, что Украина будет работать с международными партнерами, чтобы новые санкции имели глобальный эффект.

Указ 3125/2026 вступает в силу с 18 февраля.

Санкции предусматривают:

лишение государственных наград Украины, других форм отличия; блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; прекращение действия или приостановление лицензий и иных разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, прекращение действия или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно настоящему Закону; запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет); полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет); запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; отказ в предоставлении и аннулирование виз резидентам иностранных государств, применение иных запретов въезда на территорию Украины;

