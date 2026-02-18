Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка

Володимир Зеленський заявив про розширення білоруської участі у війні та пообіцяв «особливі наслідки» разом із міжнародними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження пакета санкцій проти Олександра Лукашенка та анонсував посилення протидії всім формам його сприяння російській агресії.

За словами глави держави, у другій половині 2025 року на території Білорусі російські війська розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це дозволило армії РФ розширити можливості для атак по північних регіонах України — від Київської області до Волині.

Президент наголосив, що частину ударів по енергетичній інфраструктурі та об’єктах залізниці російські сили не змогли б здійснити без допомоги білоруської сторони.

Також Зеленський заявив, що понад 3 тисячі білоруських підприємств фактично залучені до забезпечення російської військової машини. Вони постачають техніку, обладнання та компоненти, зокрема ті, що належать до категорії критично важливих.

Йдеться, серед іншого, про деталі для виробництва ракет, якими Росія обстрілює українські міста та села.

Окремо Президент звернув увагу на розбудову інфраструктури в Білорусі для розміщення ракет середньої дальності типу «орєшнік». За його словами, ця загроза стосується не лише України, а й усієї Європи. Минулого року білоруські підприємства постачали Росії вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї, і така співпраця триває й у 2026 році.

Глава держави підкреслив, що Лукашенко, на його переконання, «доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни».

«За це будуть особливі наслідки», — заявив Зеленський, додавши, що Україна працюватиме з міжнародними партнерами, аби нові санкції мали глобальний ефект.

Указ 3125/2026 набирає чинності з 18 лютого.

Санкції передбачають:

1) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

2) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) обмеження торговельних операцій (повне припинення);

4) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

5) запобігання виведенню капіталів за межі України;

6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

7) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

8) заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

9) заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

10) заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

12) заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

14) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

15) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

16) відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

