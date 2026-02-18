  1. В Украине

В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров — что известно

10:44, 18 февраля 2026
Продолжается работа по уточнению параметров и механики решений, которые обсуждались 17 февраля.
В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров — что известно
В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, консультации продолжаются в формате рабочих групп по направлениям в рамках политического и военного блоков. Стороны продолжают обсуждение параметров и механизмов решений, которые были наработаны накануне.

«Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу», — отметил Умеров.

О результатах переговоров украинская сторона пообещала сообщить дополнительно.

США рф Украина война переговоры

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Расплата за просрочку: суд в Одессе признал противоправной бездействие воинской части в отношении задержки расчета

Суд подтвердил право уволенного военнослужащего на средний заработок и компенсацию утраты части доходов.

Множественное гражданство и госслужба: почему Комитет государственной власти заблокировал правительственный законопроект

Механизмы проверки должностных лиц на принудительность обретения гражданства РФ нуждаются в доработке: отметили эксперты.

Церемонию прощания с военнослужащими, которых суд признал погибшими, планируют закрепить на законодательном уровне

В Украине предлагают ввести отдельный военный прощальный ритуал для защитников, чьи тела не найдены, но которых суд признал умершими.

Средства в конвертах как попытка влияния на судей Шестого апелляционного админсуда: ВРП инициирует проверку

Судьи Шестого апелляционного административного суда Михаил Кобаль, Наталья Бужак и Юрий Черпак пожаловались на попытки влияния в деле о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

