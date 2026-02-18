В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров — что известно

Продолжается работа по уточнению параметров и механики решений, которые обсуждались 17 февраля.

В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, консультации продолжаются в формате рабочих групп по направлениям в рамках политического и военного блоков. Стороны продолжают обсуждение параметров и механизмов решений, которые были наработаны накануне.

«Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу», — отметил Умеров.

О результатах переговоров украинская сторона пообещала сообщить дополнительно.

