У Женеві стартував другий день тристоронніх переговорів — що відомо

Триває робота над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися 17 лютого.

У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, консультації тривають у форматі робочих груп за напрямами в межах політичного та військового блоків. Сторони продовжують обговорення параметрів і механізмів рішень, які були напрацьовані напередодні.

«Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу», — зазначив Умєров.

Про результати переговорів українська сторона пообіцяла повідомити додатково.

