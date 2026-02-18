  1. В Україні

У Женеві стартував другий день тристоронніх переговорів — що відомо

10:44, 18 лютого 2026
Триває робота над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися 17 лютого.
У Женеві стартував другий день тристоронніх переговорів — що відомо
У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, консультації тривають у форматі робочих груп за напрямами в межах політичного та військового блоків. Сторони продовжують обговорення параметрів і механізмів рішень, які були напрацьовані напередодні.

«Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу», — зазначив Умєров.

Про результати переговорів українська сторона пообіцяла повідомити додатково.

