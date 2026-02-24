В Черниговской области чиновницу ТЦК обвиняют в снятии мужчин с воинского учета

По данным следствия, чиновница изменяла данные в информационной системе, признавая призывников непригодными к службе.

Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении военнослужащей территориального центра комплектования и социальной поддержки, которую подозревают в организации схемы уклонения от призыва. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

По данным правоохранителей, чиновница, имея доступ к информационной системе учета военнообязанных, несанкционированно изменяла данные и снимала мужчин призывного возраста с воинского учета.

В полиции отмечают, что начальница группы одного из отделений РТЦК признала непригодными к военной службе и сняла с учета по меньшей мере трех военнообязанных. Это позволило им избежать службы в Вооруженных силах Украины и беспрепятственно пересекать государственную границу.

Досудебное расследование завершено в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, совершенное во время действия военного положения.

В случае доказательства вины обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

