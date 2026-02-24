На Чернігівщині посадовицю ТЦК звинувачують у знятті чоловіків з військового обліку

За даними слідства, посадовиця змінювала дані в інформаційній системі, визнаючи призовників непридатними до служби.

Завершено досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовиці територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яку підозрюють в організації схеми ухилення від призову. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

За даними правоохоронців, посадовиця, маючи доступ до інформаційної системи обліку військовозобов’язаних, несанкціоновано змінювала дані та знімала чоловіків призовного віку з військового обліку.

В поліції зазначають, що начальниця групи одного з відділень РТЦК визнала непридатними до військової служби та зняла з обліку щонайменше трьох військовозобов’язаних. Це дозволило їм уникнути служби у Збройних силах України та безперешкодно перетинати державний кордон.

Досудове розслідування завершене у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, вчинене під час дії воєнного стану.

У разі доведення вини обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю строком до трьох років.

