Рыночная стоимость земельного участка, по данным следствия, составляет 1,2 млн гривен.

В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая дважды продала один и тот же земельный участок. Об этом сообщает областная прокуратура.

48-летняя женщина реализовала схему двойной продажи земли в пригородном селе Драгомирчаны.

Следствием установлено, что обвиняемая владела 0,25 га земли, которую еще в 2011 году продала за 25 тысяч гривен. Новая владелица не зарегистрировала переход права собственности в «Центре ГЗК», поэтому в Государственном земельном кадастре и далее отображались данные прежней хозяйки.

Когда участком заинтересовался местный бизнесмен, злоумышленница скрыла от него факт предыдущей продажи. Отсутствие документов она объяснила тем, что якобы их потеряла и не имеет времени на восстановление.

Выдавая себя за действительного владельца земли, женщина предоставила покупателю нотариальную доверенность для восстановления «утраченного» государственного акта. После этого она во второй раз продала уже чужую землю.

Прокуроры сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах. В настоящее время дело уже направлено в суд. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

