  1. В Україні

На Івано-Франківщині судитимуть жінку, яка двічі продала одну і ту саму земельну ділянку

23:48, 23 лютого 2026
Ринкова вартість земельної ділянки, за даними слідства, становить 1,2 млн гривень.
На Івано-Франківщині судитимуть жінку, яка двічі продала одну і ту саму земельну ділянку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

48-річна жінка реалізувала схему подвійного продажу землі у приміському селі Драгомирчани.

Слідством встановлено, що обвинувачена мала у власності 0,25 га землі, яку ще в 2011 році продала за 25 тисяч гривень. Нова власниця не зареєструвала перехід права власності у «Центрі ДЗК», тож в Державному земельному кадастрі і надалі відображались дані попередньої господарки. 

Коли ділянкою зацікавився місцевий бізнесмен, зловмисниця приховала від нього факт попереднього продажу. Відсутність документів пояснила тим, що нібито їх загубила і немає часу на відновлення.

Видаючи себе за дійсного власника землі, жінка надала покупцю нотаріальну довіреність для відновлення «втраченого» державного акта. Після цього вдруге продала вже чужу землю.

Встановлено, що ринкова вартість цієї земельної ділянки становить мільйон двісті тисяч гривень.

Прокурори повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах. Наразі справа вже скерована до суду. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

прокуратура Івано-Франківськ

