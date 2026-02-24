Жилищные ваучеры для ВПЛ: разъяснения с ответами на более чем 200 проблемных вопросов
Эксперты инициативы «Верни свое» разработали Пособие типовых ответов на распространенные вопросы по жилищным ваучерам. Документ подготовлен по запросу Министерства развития общин и территорий Украины при поддержке Офиса Совета Европы в Украине.
Какие вопросы разъясняет документ
Пособие содержит ответы на ряд практических и сложных вопросов, в частности:
- обязательно ли состоять на квартирном учете для получения жилищного ваучера;
- почему при подаче заявления в «Дії» может отображаться информация о бывшей супруге;
- смогут ли все застройщики работать с жилищными ваучерами;
- можно ли объединить ваучер и сертификат «єВідновлення» для приобретения совместного жилья;
- могут ли члены семьи погибшего защитника унаследовать право на ваучер, если при жизни он им не воспользовался.
Материал основан на анализе около 200 проблемных вопросов, которые возникают в ходе реализации государственной программы жилищных ваучеров.
Для кого создано пособие
Документ разработан прежде всего для специалистов органов государственной власти и организаций, работающих с внутренне перемещенными лицами. Формат «вопрос—ответ» с четкими разъяснениями и нормативными ссылками должен облегчить предоставление консультаций потенциальным получателям.
Пособие охватывает три основных блока:
▪ условия получения ваучеров (общие, технические аспекты, подтверждение отсутствия жилья);
▪ механизм использования ваучеров на рынке недвижимости;
▪ вопросы наследования права на получение ваучера.
PDF-версия документа содержит интерактивную структуру с активными ссылками, что позволяет быстро переходить к нужному разделу и нормативным актам.
Программа жилищных ваучеров предусматривает предоставление специального платежного документа номиналом 2 млн грн для ВПЛ, которые ранее проживали, в частности, в Донецке, Макеевке, Луганске, Алчевске или Ялте и до сих пор не решили жилищный вопрос.
