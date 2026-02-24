  1. В Украине

Жилищные ваучеры для ВПЛ: разъяснения с ответами на более чем 200 проблемных вопросов

10:52, 24 февраля 2026
Более 200 ответов на самые сложные вопросы о жилищных ваучерах для ВПЛ — условия получения, механизм их использования на рынке недвижимости и вопросы наследования права на получение ваучера.
Эксперты инициативы «Верни свое» разработали Пособие типовых ответов на распространенные вопросы по жилищным ваучерам. Документ подготовлен по запросу Министерства развития общин и территорий Украины при поддержке Офиса Совета Европы в Украине.

Какие вопросы разъясняет документ

Пособие содержит ответы на ряд практических и сложных вопросов, в частности:

  • обязательно ли состоять на квартирном учете для получения жилищного ваучера;
  • почему при подаче заявления в «Дії» может отображаться информация о бывшей супруге;
  • смогут ли все застройщики работать с жилищными ваучерами;
  • можно ли объединить ваучер и сертификат «єВідновлення» для приобретения совместного жилья;
  • могут ли члены семьи погибшего защитника унаследовать право на ваучер, если при жизни он им не воспользовался.

Материал основан на анализе около 200 проблемных вопросов, которые возникают в ходе реализации государственной программы жилищных ваучеров.

Для кого создано пособие

Документ разработан прежде всего для специалистов органов государственной власти и организаций, работающих с внутренне перемещенными лицами. Формат «вопрос—ответ» с четкими разъяснениями и нормативными ссылками должен облегчить предоставление консультаций потенциальным получателям.

Пособие охватывает три основных блока:

▪ условия получения ваучеров (общие, технические аспекты, подтверждение отсутствия жилья);

▪ механизм использования ваучеров на рынке недвижимости;

▪ вопросы наследования права на получение ваучера.

PDF-версия документа содержит интерактивную структуру с активными ссылками, что позволяет быстро переходить к нужному разделу и нормативным актам.

Программа жилищных ваучеров предусматривает предоставление специального платежного документа номиналом 2 млн грн для ВПЛ, которые ранее проживали, в частности, в Донецке, Макеевке, Луганске, Алчевске или Ялте и до сих пор не решили жилищный вопрос.

война ВПЛ денежная помощь

