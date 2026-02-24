Житлові ваучери для ВПО: роз’яснення із відповідями на понад 200 проблемних запитань

Понад 200 відповідей на найскладніші питання про житлові ваучери для ВПО — умови отримання, механізм їх використання на ринку нерухомості та питання спадкування права на отримання ваучера.

Експерти ініціативи «Поверни своє» розробили Посібник типових відповідей на поширені питання щодо житлових ваучерів. Документ підготовлено на запит Міністерство розвитку громад та територій України за підтримки Офісу Ради Європи в України.

Які питання роз’яснює документ

Посібник містить відповіді на низку практичних і складних запитань, зокрема:

чи обов’язково перебувати на квартирному обліку для отримання житлового ваучера;

чому під час подачі заяви в «Дії» може відображатися інформація про колишню дружину;

чи всі забудовники зможуть працювати з житловими ваучерами;

чи можна поєднати ваучер і сертифікат «єВідновлення» для придбання спільного житла;

чи можуть члени родини загиблого захисника успадкувати право на ваучер, якщо за життя ним не скористалися.

Матеріал ґрунтується на аналізі близько 200 проблемних запитань, які виникають під час реалізації державної програми житлових ваучерів.

Для кого створено посібник

Документ розроблено насамперед для фахівців органів державної влади та організацій, що працюють із внутрішньо переміщеними особами. Формат «питання—відповідь» із чіткими поясненнями та нормативними посиланнями має полегшити надання консультацій потенційним отримувачам.

Посібник охоплює три основні блоки:

▪ умови отримання ваучерів (загальні, технічні аспекти, підтвердження відсутності житла);

▪ механізм використання ваучерів на ринку нерухомості;

▪ питання спадкування права на отримання ваучера.

PDF-версія документа містить інтерактивну структуру з активними посиланнями, що дозволяє швидко переходити до потрібного розділу та нормативних актів.

Програма житлових ваучерів передбачає надання спеціального платіжного документа номіналом 2 млн грн для ВПО, що раніше проживали, зокрема, у Донецьку, Макіївці, Луганську, Алчевську чи Ялті та досі не вирішили житлове питання.

