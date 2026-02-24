Украина и ЕС обсудили завершение временной защиты: как изменится статус

Стороны обсудили «правовой мостик» к новым статусам и механизмам добровольного возвращения украинцев.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин обсудил со Специальным представителем Европейского Союза по вопросам украинцев Ильвой Йоганссон завершение действия Директивы ЕС о временной защите, которое запланировано на март 2027 года, а также дальнейшие шаги по долгосрочному урегулированию статуса украинцев в странах Евросоюза.

Стороны обсудили необходимость скоординированного подхода государств-членов ЕС и применения механизма так называемого «правового мостика» для перехода от режима временной защиты к национальным статусам проживания.

По словам министра, Украина поддерживает предсказуемый и согласованный подход к этому процессу.

«Для нас важно, чтобы новый этап сотрудничества с ЕС основывался на принципах единства, достоинства и партнерства. Необходимо обеспечить скоординированность действий государств-членов ЕС, сохранение гарантий для уязвимых категорий граждан и формирование справедливых и понятных механизмов дальнейшего пребывания украинцев в странах Европейского Союза», — подчеркнул Денис Улютин.

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам добровольного возвращения украинцев и их реинтеграции.

Речь шла о подготовке специальных программ, в частности:

внедрение системы предварительной регистрации;

внедрение механизмов кейс-менеджмента;

инвестиционный подход к поддержке украинских общин, готовых принимать возвращающихся граждан.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к тесной координации действий для обеспечения поддержки украинцев в странах ЕС, подготовки к возможному завершению режима временной защиты и создания условий для безопасного и добровольного возвращения граждан в Украину.

