Україна та ЄС обговорили завершення тимчасового захисту: як зміниться статус

Сторони обговорили «правовий місток» до нових статусів проживання та механізми добровільного повернення українців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін обговрив із Спеціальною представницею Європейського Союзу з питань українців Ільвою Йоганссон завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист, яке заплановане на березень 2027 року, та подальші кроки щодо довгострокового врегулювання статусу українців у країнах Євросоюзу.

Сторони обговорили необхідність скоординованого підходу держав-членів ЄС та застосування механізму так званого «правового містка» для переходу від режиму тимчасового захисту до національних статусів проживання.

За словами міністра, Україна підтримує передбачуваний і узгоджений підхід до цього процесу.

«Для нас важливо, щоб новий етап співпраці з ЄС базувався на принципах єдності, гідності та партнерства. Необхідно забезпечити скоординованість дій держав-членів ЄС, збереження гарантій для вразливих категорій громадян та формування справедливих і зрозумілих механізмів подальшого перебування українців у країнах Європейського Союзу», — наголосив Денис Улютін.

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням добровільного повернення українців та їхньої реінтеграції.

Йшлося про підготовку спеціальних програм, зокрема:

впровадження системи попередньої реєстрації;

запровадження механізмів кейс-менеджменту;

інвестиційний підхід до підтримки українських громад, готових приймати громадян, які повертаються.

За підсумками переговорів сторони підтвердили готовність до тісної координації дій для забезпечення підтримки українців у країнах ЄС, підготовки до можливого завершення режиму тимчасового захисту та створення умов для безпечного й добровільного повернення громадян в Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.