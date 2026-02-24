«Боевые» — это не всегда 100 тысяч: какой механизм начисления выплат
Житомирский областной ТЦК и СП объясняет, что размер «боевых» выплат не определяется «красивой цифрой» в новостях, а зависит от конкретных задач, места службы и количества дней в боевых условиях.
Кто и сколько получает
100 000 грн
Такую сумму получают военные, которые:
- непосредственно воюют на передовой;
- находятся на временно оккупированных территориях;
- работают между позициями украинских и вражеских войск;
- выполняют огневое поражение (артиллерия, ракетчики, ПВО — даже если не на «нуле»).
Если на передовой военный находился не весь месяц, сумма начисляется пропорционально дням. Например, 10 дней — это примерно от 30 тысяч грн.
50 000 грн
Получают военные, которые выполняют боевые задачи в штабах, командованиях и органах управления, руководящих подразделениями.
30 000 грн
Для тех, кто:
- проходит интенсивную подготовку к боям;
- обеспечивает боевые подразделения (логистика, обеспечение);
- занимается разминированием вне зоны боев;
- охраняет критическую инфраструктуру;
- осуществляет ПВО-прикрытие объектов.
Дополнительные выплаты
70 000 грн — отдельная доплата, не заменяющая «боевые». Получают те, кто:
- работает на линии соприкосновения;
- выполняет задачи в тылу врага.
Выплата накапливается: каждые 30 дней боевых заданий = 70 000 грн, даже если дни разбиты на несколько месяцев.
Механизм начисления
- На основании приказа командира;
- По рапорту непосредственного командира;
- С подтверждением выполненных боевых задач;
- Пропорционально дням участия в боевых операциях.
Когда «боевые» не выплачивают
- нарушение служебной дисциплины (СЗЧ);
- алкоголь или наркотики;
- отказ от приказа;
- отстранение от службы;
- приговор суда;
- умышленное самоповреждение;
- гауптвахта.
Что делать, если выплаты не начислили
- Подать рапорт командиру части;
- Если вопрос не решен — обратиться в суд;
- Горячая линия Министерства обороны Украины: 1512.
Главное
100 000 грн — это не автоматически всем. Это выплата за полный месяц непосредственного участия в боевых действиях. Остальные суммы начисляются пропорционально дням, заданиям и реальным условиям службы.
