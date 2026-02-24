  1. В Украине

«Боевые» — это не всегда 100 тысяч: какой механизм начисления выплат

20:04, 24 февраля 2026
Выплаты зависят от задач, места службы и продолжительности пребывания на фронте.
Житомирский областной ТЦК и СП объясняет, что размер «боевых» выплат не определяется «красивой цифрой» в новостях, а зависит от конкретных задач, места службы и количества дней в боевых условиях.

Кто и сколько получает

100 000 грн

Такую сумму получают военные, которые:

  • непосредственно воюют на передовой;
  • находятся на временно оккупированных территориях;
  • работают между позициями украинских и вражеских войск;
  • выполняют огневое поражение (артиллерия, ракетчики, ПВО — даже если не на «нуле»).

Если на передовой военный находился не весь месяц, сумма начисляется пропорционально дням. Например, 10 дней — это примерно от 30 тысяч грн.

50 000 грн

Получают военные, которые выполняют боевые задачи в штабах, командованиях и органах управления, руководящих подразделениями.

30 000 грн

Для тех, кто:

  • проходит интенсивную подготовку к боям;
  • обеспечивает боевые подразделения (логистика, обеспечение);
  • занимается разминированием вне зоны боев;
  • охраняет критическую инфраструктуру;
  • осуществляет ПВО-прикрытие объектов.

Дополнительные выплаты

70 000 грн — отдельная доплата, не заменяющая «боевые». Получают те, кто:

  • работает на линии соприкосновения;
  • выполняет задачи в тылу врага.

Выплата накапливается: каждые 30 дней боевых заданий = 70 000 грн, даже если дни разбиты на несколько месяцев.

Механизм начисления

  • На основании приказа командира;
  • По рапорту непосредственного командира;
  • С подтверждением выполненных боевых задач;
  • Пропорционально дням участия в боевых операциях.

Когда «боевые» не выплачивают

  • нарушение служебной дисциплины (СЗЧ);
  • алкоголь или наркотики;
  • отказ от приказа;
  • отстранение от службы;
  • приговор суда;
  • умышленное самоповреждение;
  • гауптвахта.

Что делать, если выплаты не начислили

  1. Подать рапорт командиру части;
  2. Если вопрос не решен — обратиться в суд;
  3. Горячая линия Министерства обороны Украины: 1512.

Главное

100 000 грн — это не автоматически всем. Это выплата за полный месяц непосредственного участия в боевых действиях. Остальные суммы начисляются пропорционально дням, заданиям и реальным условиям службы.

деньги военные война военнослужащие ТЦК выплаты военным

