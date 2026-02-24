«Боевые» — это не всегда 100 тысяч: какой механизм начисления выплат

Выплаты зависят от задач, места службы и продолжительности пребывания на фронте.

Житомирский областной ТЦК и СП объясняет, что размер «боевых» выплат не определяется «красивой цифрой» в новостях, а зависит от конкретных задач, места службы и количества дней в боевых условиях.

Кто и сколько получает

100 000 грн

Такую сумму получают военные, которые:

непосредственно воюют на передовой;

находятся на временно оккупированных территориях;

работают между позициями украинских и вражеских войск;

выполняют огневое поражение (артиллерия, ракетчики, ПВО — даже если не на «нуле»).

Если на передовой военный находился не весь месяц, сумма начисляется пропорционально дням. Например, 10 дней — это примерно от 30 тысяч грн.

50 000 грн

Получают военные, которые выполняют боевые задачи в штабах, командованиях и органах управления, руководящих подразделениями.

30 000 грн

Для тех, кто:

проходит интенсивную подготовку к боям;

обеспечивает боевые подразделения (логистика, обеспечение);

занимается разминированием вне зоны боев;

охраняет критическую инфраструктуру;

осуществляет ПВО-прикрытие объектов.

Дополнительные выплаты

70 000 грн — отдельная доплата, не заменяющая «боевые». Получают те, кто:

работает на линии соприкосновения;

выполняет задачи в тылу врага.

Выплата накапливается: каждые 30 дней боевых заданий = 70 000 грн, даже если дни разбиты на несколько месяцев.

Механизм начисления

На основании приказа командира;

По рапорту непосредственного командира;

С подтверждением выполненных боевых задач;

Пропорционально дням участия в боевых операциях.

Когда «боевые» не выплачивают

нарушение служебной дисциплины (СЗЧ);

алкоголь или наркотики;

отказ от приказа;

отстранение от службы;

приговор суда;

умышленное самоповреждение;

гауптвахта.

Что делать, если выплаты не начислили

Подать рапорт командиру части; Если вопрос не решен — обратиться в суд; Горячая линия Министерства обороны Украины: 1512.

Главное

100 000 грн — это не автоматически всем. Это выплата за полный месяц непосредственного участия в боевых действиях. Остальные суммы начисляются пропорционально дням, заданиям и реальным условиям службы.

