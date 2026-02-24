Николая Точицкого назначили Представителем Украины в Руководящем совете Банка развития Совета Европы

Президент назначил Николая Точицкого Представителем Украины в Управляющем совете Банка развития Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №156/2026, которым назначил Постоянного представителя Украины при Совете Европы Николая Точицкого Представителем Украины в Руководящем совете Банка развития Совета Европы по совместительству.

Соответствующий указ датирован 24 февраля 2026 года.

Согласно документу, Николай Точицкий будет выполнять функции представителя Украины в Руководящем совете Банка развития Совета Европы параллельно со своей дипломатической деятельностью.

