  1. В Украине

Николая Точицкого назначили Представителем Украины в Руководящем совете Банка развития Совета Европы

13:56, 24 февраля 2026
Президент назначил Николая Точицкого Представителем Украины в Управляющем совете Банка развития Совета Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №156/2026, которым назначил Постоянного представителя Украины при Совете Европы Николая Точицкого Представителем Украины в Руководящем совете Банка развития Совета Европы по совместительству.

Соответствующий указ датирован 24 февраля 2026 года.

Согласно документу, Николай Точицкий будет выполнять функции представителя Украины в Руководящем совете Банка развития Совета Европы параллельно со своей дипломатической деятельностью.

назначение Владимир Зеленский

