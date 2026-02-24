  1. В Україні

Миколу Точицького призначили Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи

13:56, 24 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент призначив Миколу Точицького Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи.
Миколу Точицького призначили Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №156/2026, яким призначив Постійного представника України при Раді Європи Миколу Точицького Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи за сумісництвом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідний указ датований 24 лютого 2026 року.

Згідно з документом, Микола Точицький виконуватиме функції представника України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи паралельно зі своєю дипломатичною діяльністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

призначення Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

ВРП підтримала 4 кандидатури на посади суддів Чернігівського та Житомирського апеляційних судів

ВРП внесе подання Президенту щодо призначення чотирьох суддів до апеляційних судів Чернігова та Житомира.

В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Всіх дітей до 18 років пропонують визнавати постраждалими від війни незалежно від обставин

Статус постраждалої дитини зможуть отримати всі, хто не досяг 18 років, без необхідності доводити конкретні обставини впливу війни.

Зміна статі та військовий облік: як суд у Харкові визначив підхід до статусу військовозобов’язаних

Сформована судом правова позиція може вплинути на подальшу практику застосування законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]