Миколу Точицького призначили Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи

Президент призначив Миколу Точицького Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №156/2026, яким призначив Постійного представника України при Раді Європи Миколу Точицького Представником України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи за сумісництвом.

Відповідний указ датований 24 лютого 2026 року.

Згідно з документом, Микола Точицький виконуватиме функції представника України в Керівній раді Банку розвитку Ради Європи паралельно зі своєю дипломатичною діяльністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.